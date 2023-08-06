فرنسا تعلق مساعداتها التنموية لبوركينا فاسو بسبب موقفها من النيجر

أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية والمنح المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، بحسب ما أفادت به وزارة خارجية باريس، اليوم الأحد.

وجاء البيان الفرنسي بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة "إعلان حرب".

وكانت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو ومالي أعلنتا في بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا.

وجاء في البيان بتاريخ 31 يوليو الماضي: "الحكومتان الانتقاليتان لبوركينا فاسو ومالي تحذران من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا".

وقالت الحكومتان في بيان مشترك تلاه الناطق باسم الحكومة الانتقالية في مالي، إن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيُعتبر حربا ضد بوركينا فاسو ومالي".

بدوره، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد توعد يوم الأحد من الأسبوع الماضي، الانقلابيين بالرد "فورا وبشدة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.

كما نفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في اليوم التالي، اتهامات العسكريين الانقلابيين في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد.

المصدر: أ ف ب + وكالات