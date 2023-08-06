مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمعارضة استمرار تسليح كييف (فيديو)

تجمع عشرات المحتجين في مظاهرة "الإنسانية من أجل السلام"، الذي جمع ممثلي عدد من الحركات الدولية والأمريكية المعارضة لاستمرار تسليح أوكرانيا، قرب مبنى الأمم المتحدة وسط نيويورك.

وتجمع أكثر من 100 شخص في الساحة المجاورة للمنظمة العالمية، حاملين ملصقات كتب عليها "محادثات السلام" و"الناتو يدمر، لكن بريكس تعمر" و"أوقفوا تسليح وتمويل أوكرانيا"، مع دعوات لسماع صوت جنوب العالم، بالإضافة إلى اقتباسات من اجتماعات قمة "روسيا - إفريقيا"، كما رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "السلام مع الصين وروسيا. لا لحرب عالمية ثالثة!".

وأعربت المرشحة المستقلة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات 2024، ديانا ساير، عن ثقتها في أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا ممكنة.

وقالت: "أعتقد أن محادثات السلام هذه ممكنة حقا. على سبيل المثال، تلك التي سينظمها القادة الأفارقة ورئيس البرازيل والبابا فرانسيس، ولسوء الحظ، فقد زعماء دول الناتو أنفسهم. أنتم تعلمون أن النائبة مارغوري غرين، قدمت مشروع قانون لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا".

وأعربت السياسية عن قناعتها أيضا بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، حيث قالت: "بالتأكيد. علاقتنا وثيقة جدا. يمكن استعادة العلاقات".

ويحيي المتظاهرون أيضا ذكرى القصف الذري الأول في تاريخ البشرية، الذي نفذته الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: تاس