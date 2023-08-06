وسائل إعلام: الصين تعلن استعدادها للمشاركة في الاجتماع الدولي المقبل حول الأزمة الأوكرانية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر أوروبية، أن الصين قد أشارت إلى استعدادها للمشاركة في الاجتماع المقبل لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وانطلق يوم أمس السبت، الاجتماع حول الأزمة الأوكرانية في جدة، حيث دعي إليه ممثلو حوالي 30 دولة، فيما لم توجه الدعوة إلى روسيا. وأكدت عدة دول مشاركتها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، فيما قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده لن تشارك في المفاوضات بدون روسيا.

ووفقا للصحيفة، قال دبلوماسي أوروبي إن "الصين أشارت إلى أنها ستشارك في الاجتماع القادم من هذا النوع".

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول، فإن الصين "قامت بدور فاعل واستجابت بشكل إيجابي لفكرة عقد اجتماع ثالث على هذا المستوى".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام بأن السعودية ودولا أخرى اقترحت خطة بديلة ومختلفة عن "خطة زيلينسكي" لحل الأزمة في أوكرانيا خلال الاجتماع المنعقد بجدة، حيث أكدت إبلاغ روسيا بها.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، حيث قال: "يبقى أن نرى ما هي الأهداف التي يتم تحديدها".

وقالت الخارجية الروسية، في تعليقها على الاجتماع، إن تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا "عبثية وهراء"، لكن هناك "مجال كامل للإبداع" لمناقشتها.

المصدر: RT + نوفوستي