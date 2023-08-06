جورجيا.. الانزلاقات الطينية تتسبب بتدمير منتجع شوفي في منطقة راتشا الجبلية بشكل كامل

أفاد عمدة تبليسي، كاخا كالادزي، باختفاء منتجع شوفي في جبال منطقة راتشا تماما، جراء الانزلاقات الطينية التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

ونقلت القناة الجورجية الأولى عن كالادزي قوله: "يمكننا القول إن منتجع شوفي لم يعد موجودا، لقد دمر بالكامل".

وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسر قتلى الانزلاقات الطينية، الذين قضوا خلال استجمامهم في المنتجع، كما شكر رجال الإنقاذ وموظفي وزارة الداخلية والمتطوعين الذين ساهموا في التخلص من تبعات الكارثة مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاقات الطينية في منطقة راتشا الجبلية شمال غرب البلاد إلى 17 شخصا.

ووقع الانهيار الترابي يوم الخميس الماضي، بالقرب من فندق في قرية شوفي، التي تعد منتجعا سياحيا صغيرا في جبال منطقة راتشا، ما ألحق أضرارا بالبيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور في المنطقة.

المصدر: نوفوستي