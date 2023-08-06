تضرر طفيف لجسر تشونغارسكي بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون بسبب اعتداء أوكراني (فيديو + صور)

نفذت قوات نظام كييف، اليوم الأحد، اعتداء بصواريخ "ستورم شادو" على جسر تشونغار الرابط بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، مرورا بمضيقي تشونغار وتونكي.

وكتب القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، على "تلغرام"، أن "قوات كييف ضربت اليوم جسر مضيق تونكي، الذي يربط مدينة غينيتشيسك مع أراباتسكايا ستريلا وقرية تشونغار، حيث أطلق إرهابيو كييف 12 صاروخا، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 9 منها".

وأضاف أن مدنيا كان يقود سيارته عبر الجسر قد أصيب خلال الاعتداء، الذي سبب أضرارا بخط غاز يمر عبر حقل ستريلكوفسكوي في غينيتشيسك، بالقرب من الجسر، ما أدى إلى قطع الغاز عن 20 ألف ساكن بالمدينة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الجسر لا يحمل أهمية عسكرية، إلا أن قوات كييف تستمر في تنفيذ ضربات إرهابية على البنى التحتية المدنية بهدف تعكير الحياة الهادئة لمواطني المقاطعة وجمهورية القرم.

وبيّن أن الأضرار التي أصابت الجسر وخط الغاز طفيفة، حيث سيتم إصلاحها بسرعة، فيما أوضح أن خطوط النقل مع شبه جزيرة القرم لا تزال تعمل عبر تشابلنكا وأرميانسك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات كييف الجسور بين شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون، ففي صباح يوم 22 يونيو الماضي، شنت قوات كييف هجوما صاروخيا على المعابر الواقعة على الحدود الإدارية بين المنطقتين، ما ألحق أضرارا جسيمة بجسر تشونغارسكي، حيث عثر لاحقا على شظايا صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" في موقع الهجوم.

المصدر: نوفوستي