قتلى وجرحى بحادث قطارجنوبي باكستان (فيديو)
قتل 15 شخصا على الأقل اليوم الأحد جراء خروج قطار عن مساره جنوب باكستان، حسب وزير السكك الحديدية خواجا سعد رفيق.
وقال سعد رفيق للصحافيين "هذا حادث كبير للغاية. قتل 15 راكبا على الأقل وأصيب 45"، مؤكدا على أنه "تم إرسال المزيد من فرق الإنقاذ إلى الموقع".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خرج القطار عن مساره قرب محطة "الصحراء" للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند.
وقال محسن سيال، وهو مسؤول في السكك الحديد، إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".
وأكد إعجاز شاه، وهو مسؤول إقليمي في خدمة السكك الحديدية، أن عدة ركاب قتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال قطار إغاثة إلى الموقع.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب الخروج من العربات الملتوية. وظهرت عربة انقلبت أرضا.
#WATCH : Train accident in Pakistan- At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of #Rawalpindi-bound Hazara Express derails near #Sahara Railway Station.#Pakistan#Pakistan#trainaccident#BREAKING#BreakingNews#LatestNews#Latestpic.twitter.com/Z2mLKxwn0o— upuknews (@upuknews1) August 6, 2023
وتتكرر حوادث القطارات في باكستان مع شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات القديمة، ففي يونيو 2021، لقي ما لا يقل عن 65 شخصا حتفهم إ ثر خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.
وفي أكتوبر 2019، لقي 75 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.
#WATCH:- Train accident in Pakistan: At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of Rawalpindi-bound Hazara Express derails near Sahara Railway Station#Pakistan#Hazaraexpress#Accident#trainaccident#TRAINpic.twitter.com/SeTfLgevzk— Aditya (@rjadi28) August 6, 2023
المصدر: أ ف ب