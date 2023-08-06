الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما إرهابيا بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 11:27 ظهر اليوم الأحد، دمرت دفاعتنا الجوية مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بودولسك في ضواحي موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

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إلى ذلك أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت العاصمة موسكو.

المصدر: RT