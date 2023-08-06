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الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما إرهابيا بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو

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الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما إرهابيا بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 11:27 ظهر اليوم الأحد، دمرت دفاعتنا الجوية مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بودولسك في ضواحي موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

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إلى ذلك أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت العاصمة موسكو.

المصدر: RT

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