المياه تغمر شوارع مدينة يكاتيرينبورغ الروسية بعد أمطار غزيرة (فيديو)

أعلنت شرطة المرور بمقاطعة سفيردلوفسك الروسية أن المياه غمرت عدة شوارع في عاصمة المقاطعة يكاترينبورغ بعد أمطار غزيرة هطلت على المنطقة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "غمرت المياه شارع شيفسكايا بسبب الأمطار، وتم فرض قيود على حركة المرور".

وأضاف البيان أن سوء الأحوال الجوية أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أحياء المدينة، وأن إشارات المرور لا تعمل في بعض التقاطعات.

وحذرت الأرصاد الجوية بالمقاطعة من خطر عواصف رعدية وأمطار غزيرة وبرد، مصحوبة برياح شديدة تصل سرعتها إلى 25 مترا في الثانية حتى نهاية اليوم.

المصدر: نوفوستي