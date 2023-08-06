زاخاروفا عن إزالة كييف الشعار السوفيتي من نصب "الوطن أم": الأم واحدة ولا يمكن تغيير اسمها

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استبدال نظام كييف شعار الاتحاد السوفيتي على تمثال "الوطن أم" بشعار أوكرانيا، يؤكد طبيعة هذا النظام اللاإنسانية.

وقالت زاخاروفا: "هذه هي طبيعة نظام كييف، وطبيعة السايبورغ أنصاف البشر ممن يقودونه. لا يمكن تغيير اسم الأم، فهي واحدة. والشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه لها هو الحب... فاقد الشيء لا يعطيه".

وأعلن وزير الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا ألكسندر تكاتشينكو في وقت سابق عن إزالة شعار الاتحاد السوفيتي عن نصب "الوطن أم" في كييف.

وقال يوري سافتشوك، المدير العام للمتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، إن النصب سيعاد تسميته "أوكرانيا أم".

المصدر: RT