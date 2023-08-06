سياسة جديدة للخطوط الجوية البريطانية.. بعض الركاب قد يعانون من الجوع

تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية تطبيق نظام جديد لتقديم الطعام لركابها، حيث ستلجأ لتقليل عدد الوجبات نسبة لعدد الركاب، في محاولة لمعالجة مشكلة إتلاف الطعام الزائد.

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وأخبرت شركة الطيران موقع "Business Insider" الأمريكي، الجمعة، أنها تستثمر في تجربتها في مجال تقديم الطعام بشكل مستمر، وأنها "تعمل بجد" للحد من هدر الطعام.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان: "نحن نراجع تحميل الوجبات على الرحلات الجوية، حيث نشهد أنماطاً ثابتة من نفايات الطعام مع ضمان حصول جميع العملاء الذين يطلبون وجبة واحدة".

وواجهت الشركة مشكلات تشغيلية غير متوقعة مع متعهِّدها، شركة "DO&CO" لتقديم الطعام لشركات الطيران في أكتوبر الماضي، مما كان يعني أن بعض الرحلات الجوية قصيرة المدى أقلعت من لندن دون أي وجبات على متنها، وفقا لمدونة أخبار الصناعة "Paddle Your Own Kanoo".

كما واجهت أيضا عوائق مع خدمة الوجبات الشهر الماضي، عندما اصطدمت بمشكلة في التبريد في رحلة مدتها 12 ساعة ونصف، مما أجبرها على تقديم وجبات الطعام للركاب من مطاعم كنتاكي للدجاج المقلي.

وتم تقديم قطعة دجاج واحدة لكل راكب على متن الرحلة من البحر الكاريبي إلى لندن، وقالت الخطوط البريطانية إن خيارات الطعام محدودة في المطار.

وقاد الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية البريطانية ويلي والش، سلسلة من إجراءات خفض التكاليف في شركة الطيران من 2005 إلى 2011.

ووفقا لصحيفة "Financial Times" البريطانية، خفض والش التكاليف وطرد المديرين خلال فترة وجوده في المنصب، قبل أن يقود عملية اندماج للشركة مع شركة الطيران الإسبانية أيبيريا لتشكيل مجموعة الخطوط الجوية الدولية في عام 2011.

كما واصل خليفته، أليكس كروز، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي من 2016 إلى 2020، خفض التكاليف. وذكرت صحيفة "Sunday Times" البريطانية أن ذلك شمل إلغاء المشروبات المجانية للركاب في رحلاتها الاقتصادية قصيرة المدى.

في حين أنه وعندما تولى الرئيس الحالي شون دويل منصبه في عام 2020، بدأت شركة الطيران في منح المسافرين زجاجة مياه مجانية ووجبة خفيفة حلوة ورقائق البطاطس.

المصدر: "Business Insider"