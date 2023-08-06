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نيويورك.. منشئ المحتوى الذي وعد بتوزيع "بلاي ستاشن 5" مجانا يواجه تهما بالسجن

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نيويورك.. منشئ المحتوى الذي وعد بتوزيع
AP
نيويورك، 4 أغسطس 2023
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أفادت قناة "سي إن أن" بأن منشئ المحتوى كاني سينات الذي أثار أعمال شغب وسط نيويورك بنشر إعلان حول توزيعه مجانا لمنصات ألعاب الفيديو "بلاي ستاشن 5"، يواجه تهما بالتحريض على الشغب.

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ونقلت القناة عن رئيس شرطة نيويورك، جيفري ميدري، قوله: "يواجه سينات تهمتي التحريض على الشغب والتجمع غير القانوني".

وأضاف أن عددا من رجال الشرطة أصيبوا بجروح في أعمال الشغب، فيما تم احتجاز 65 شخصا بمن فيهم 30 قاصرا.

وأشار إلى أن الشرطة لا تعارض تجمعات الشباب، وأن مثل هذه الاجتماعات قد تكون خطيرة.

المصدر: نوفوستي

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