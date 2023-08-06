ماسك يتعهد بتحمل النفقات القضائية لضحايا المنشورات والإعجابات على "إكس"

‏أكد مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك، أن شركته ستتحمل النفقات القضائية لأي موظف يقاضي شركته على فرضها عقوبات عليه بسبب تدويناته على المنصة.

كتب ماسك على "أكس": "إذا عاملك رب العمل بشكل غير عادل لأنك نشرت شيئا ما أو وضعت علامة إعجاب على شيء ما على هذه المنصة، فسنتحمل النفقات القضائية. بدون حدود".

وهددت "إكس" في وقت سابق بمقاضاة منظمة حقوقية، أشارت أبحاثها إلى زيادة في خطاب الكراهية على المنصة منذ تملك إيلون ماسك لها العام الماضي.

المصدر: نوفوستي