آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.08.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
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