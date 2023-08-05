وفد من كبار العلماء الإيرانيين يزور حسن نصر الله (صور)

زار وفد من كبار العلماء الإيرانيين، بمعية ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة أردبيل الإيرانية، حسن عاملي، أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وكتب السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، على حسابه في منصة "إكس": "برفقة وفد من كبار العلماء، بينهم آية الله، السيد حسن عاملي، ممثل الولي الفقيه في محافظة أردبيل، وعدد من أعضاء مجلس الخبراء، التقينا السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان".

وأضاف: "جرى الحديث خلال اللقاء عن العلاقات التاريخية والهجرات العلمية بين البلدين الشقيقين على مر السنين".

زرنا مع وفد من كبار العلماء، بمعية ممثل الولي الفقيه في محافظة اردبيل سماحة السيد حسن العاملي و عدد من أعضاء مجلس خبراء الدستور، امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حيث جرى الحديث عن العلاقات التاريخية و الهجرات العلمية بين البلدين الشقيقين على مر السنين.@seyyedamelipic.twitter.com/jYRelvtvcf — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) August 4, 2023

المصدر: RT