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وفد من كبار العلماء الإيرانيين يزور حسن نصر الله (صور)

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وفد من كبار العلماء الإيرانيين يزور حسن نصر الله (صور)
AFP
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زار وفد من كبار العلماء الإيرانيين، بمعية ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في محافظة أردبيل الإيرانية، حسن عاملي، أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وكتب السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، على حسابه في منصة "إكس": "برفقة وفد من كبار العلماء، بينهم آية الله، السيد حسن عاملي، ممثل الولي الفقيه في محافظة أردبيل، وعدد من أعضاء مجلس الخبراء، التقينا السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان".

وأضاف: "جرى الحديث خلال اللقاء عن العلاقات التاريخية والهجرات العلمية بين البلدين الشقيقين على مر السنين".

المصدر: RT

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