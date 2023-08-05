ناشط أسترالي يدعم المتظاهرين ضد الناتو في غانا ويرسل لهم أعلاما روسية

أرسل الناشط الأسترالي، سيميون بويكوف، 100 علم لروسيا الاتحادية إلى جمهورية غانا لفائدة المتظاهرين المناهضين لحلف الناتو، بحسب ما ذكره اليوم السبت لوكالة "نوفوستي" للأنباء.

وقال بويكوف، في اتصال هاتفي من سيدني أين يحتمي من اضطهاد السلطات الأسترالية في القنصلية العامة الروسية، إنه أرسل 100 علم روسي وصورا شخصية للرئيس، فلاديمير بوتين، إلى غانا.

ويقدم الناشط بويكوف الدعم للاحتجاجات القائمة في غانا عبر برنامجه المقدم على إذاعة TNT الأسترالية. وقال بويكوف، المعروف بلقب "القوزاق الأسترالي"، إن "غانا سوف توزع القمح الروسي مجانا من أجل فضح الكذب الذي يتم نشره على أن روسيا تتسبب في المجاعة بإفريقيا".

وبحسب قوله، فإن هذه الحركة مخطط لها في ميدان الاستقلال بمدينة آكرا الغانية، بموافقة الجيش والشرطة المحليين. وأضاف: "رأينا متظاهرين محليين يستخدمون أعلاما روسية محلية الصنع، وطلبنا لهم أعلاما جديدة، أرسلناها إلى غانا".

وتجدر الإشارة إلى أن بويكوف اشتهر في أستراليا بسلوكه المضاد للإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة "كوفيد-19"، حيث اجتذب أنصاره من أجل دعم روسيا، فيما لجأ إلى القنصلية الروسية في سيدني عندما حاولت السلطات الأسترالية اعتقاله، ثم بدأ في تنظيم نشاطات موالية لروسيا بأستراليا ودول أخرى، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: نوفوستي