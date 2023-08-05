إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب (صورة)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت بمقتل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب.

وأوضحت مراسلتنا أن القتيل عمره 42 عاما، وهو مفتش البلدية، حيث أعلن مستشفى "إيخلوف" عن مقتله متأثرا بجروح حرجة أصيب بها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بوقوع عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، اليوم السبت، ووقوع عدد من الإصابات، فيما قتل منفذ العملية.

وذكرت مراسلة RT أن الشرطة أطلقت النار على منفذ العلمية وأردته قتيلا، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أصاب خلالها عددا من المستوطنين، من بينهم رجل أربعيني في حالة حرجة، وصفتها بعض المصادر بـ"الميؤوس منها".

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان، فيما أفادت مراسلتنا في وقت لاحق بوفاة المنفذ.

المصدر: RT