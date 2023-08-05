فرنسا.. إصابة خمسة أشخاص في انفجار داخل شقة سكنية بباريس

أفادت صحيفة "أكتو" الفرنسية المحلية أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار بمبنى سكني في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة باريس.

وأشارت الصحيفة إلى إرسال حوالي 100 فرد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث وضع تحت السيطرة، فيما تم إجلاء سكان المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في باريس إن الانفجار وقع في شقة تقع في الطابق الثالث من مبنى في 26 شارع نورد في الدائرة 18 اليوم السبت، وذلك عند حوالي الساعة 2:30 مساء.

وأفادت الإدارة أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، أحدهم في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، عن مصدر في الشرطة، أن واجهة المبنى دمرت جزئيا بسبب الانفجار، كما قال مصدر مطلع للصحيفة إن الانفجار قد يكون مترتبا عن حادث منزلي.

ولم يتم تحديد ماهية الانفجار ومسببه الرئيسي حتى اللحظة.

المصدر: نوفوستي