ذكر الكاتب الصحفي ديفيد إكس أن الجيش الروسي يتقدم بقوة في الجزء الغربي من جمهورية لوغانسك الشعبية، ما يتسبب بمشاكل حقيقية لقوات كييف وذعر وفرار جماعي.

وكتب إكس في مجلة "فوربس" الأمريكية: "في محاولة يائسة منهم لصد الهجوم الروسي المضاد، عمد الأوكرانيون إلى نقل العديد من أحدث الألوية وأفضلها تجهيزا إلى قطاع كريمينايا: المركز الـ21 المزوّد بمركبات قتالية سويدية الصنع والـ44 المجهز بمعدات بولندية المنشأ".

وأكد إكس أن كييف تعاني نقصا حادا في معدات المدفعية، الأمر الذي ينعكس بشكل خطير على الاستعداد القتالي للقوات الأوكرانية.

وشنت قوات كييف في 4 يونيو الماضي، "هجوما مضادا" على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث زُج بالوحدات التي تلقت تدريباتها على أيدي الناتو وسلحت بالمعدات الغربية في أرض المعركة. ومع ذلك، لم تفلح في أي من قطاعات الجبهة وإنما تكبدت خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي