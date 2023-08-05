وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يناقشان صفقة الحبوب وتوسيع الناتو

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، استئناف "صفقة الحبوب" وتوسيع الناتو وأمن البحر الأسود، فضلا عن مسائل أخرى.

وأوردت وكالة نوفوستي، نقلا عن مصدر بالخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية بناء على طلب بلينكن، حيث ناقش الوزيران خلالها الأحداث في منطقة القوقاز وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف مبادرة البحر الأسود وأمن البحر الأسود وتوسيع حلف شمال الأطلسي".

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، حيث أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بعدم نيتها بالتمديد.

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وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الدول الغربية لم تف بوعودها ولم تنفذ الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين في أكثر من مناسبة إلى أن الهدف الرئيسي من الصفقة، يقوم على توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما فيها الدول الإفريقية، لكن هذا لم يتحقق، حيث وجهت أغلب الحبوب الأوكرانية في الواقع للدول الغربية.

المصدر: ريا نوفوستي