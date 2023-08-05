الأمم المتحدة تدعو لعدم التصعيد بعد اعتداء كييف الإرهابي على ناقلة نفط روسية

دعت الأمم المتحدة إلى تجنب التصريحات والخطوات التي قد تؤدي إلى التصعيد، على خلفية الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط روسية الليلة الماضية عند مضيق كيرتش بين بحر قزوين والبحر الأسود.

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ونقلت وكالة "سبوتينك" عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قوله: "لقد اطلعنا على تقارير عن الحادث، ولا تستطيع الأمم المتحدة تأكيد هذه التقارير".

وأضاف: "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف المعنية بالامتناع عن أي تصريحات أو خطوات من شأنها أن تزيد التصعيد".

وتعرضت ناقلة نفط روسية لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة قرب مضيق كيرتش، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقم الناقلة، التي لم تتعرض بدورها لأضرار كبيرة.

ونقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية في وقت لاحق عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبنّي استخبارات كييف هذا الهجوم الإرهابي.

المصدر: "سبوتنيك"