السويد تؤكد نيتها تحسين علاقاتها مع الدول الإسلامية

أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية على خلفية ما شهدته السويد من تدنيس للقرآن الكريم.

إقرأ المزيد

وقال: "سأكرس معظم فترة عملي في منصبي، لبناء علاقات مع الدول الإسلامية. أعتزم زيارة هذه البلدان ، وسندعوها بالفعل في سبتمبر إلى المفاوضات والحوار بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك ".

وشدد على أن اللقاء كان "فرصة جيدة" لشرح موقف السلطات السويدية من حرق المصحف مؤخرا في بلاده .

وأضاف: "لقد كانت فرصة جيدة لشرح وتوضيح منهجنا وشرح الحريات الدستورية في السويد".

ووفقا لصحيفة Aftonbladet، التقى الوزير السويدي مع السفراء يوم أمس الجمعة.

المصدر: نوفوستي