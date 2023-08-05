 
مباشر
عاجل
الجيش اللبناني ينفي التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات طينية في سلوفينيا (فيديو)

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات طينية في سلوفينيا (فيديو)
AP
سلوفينيا، 4 أغسطس 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt5n

لقي 3 أشخاص مصرعهم في سلوفينيا بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية التي سببتها الأمطار الغزيرة.

إقرأ المزيد
إنقاذ امرأة عالقة في سيارة مغمورة بمياه فيضانات اجتاحت سلوفينيا
إنقاذ امرأة عالقة في سيارة مغمورة بمياه فيضانات اجتاحت سلوفينيا

وقالت المتحدثة باسم الشرطة السلوفينية، مايا أدليسيتش: "لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الطقس خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأفادت وسائل الإعلام بأن بين القتلى سائحين أجنبيين فيما انقطعت الكهرباء عن 16 ألف منزل.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني في سلوفينيا أن جزءا من مناطق البلاد أصبحت معزولة تماما وأن التواصل معها صعب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا