مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات طينية في سلوفينيا (فيديو)

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لقي 3 أشخاص مصرعهم في سلوفينيا بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية التي سببتها الأمطار الغزيرة.

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وقالت المتحدثة باسم الشرطة السلوفينية، مايا أدليسيتش: "لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الطقس خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأفادت وسائل الإعلام بأن بين القتلى سائحين أجنبيين فيما انقطعت الكهرباء عن 16 ألف منزل.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني في سلوفينيا أن جزءا من مناطق البلاد أصبحت معزولة تماما وأن التواصل معها صعب.

المصدر: نوفوستي