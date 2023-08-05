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مادورو يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في 2018

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مادورو يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في 2018
Sputnik
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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالوقوف وراء محاولة اغتياله في 4 أغسطس 2018.

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وقال مادورو في الاحتفال بالذكرى الـ86 لتشكيل الحرس الوطني الفنزويلي: "بعد مرور عدة سنوات، اتضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب والبيت الأبيض وحكومة دونالد ترامب يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك. هم بالذات أوعزوا للرئيس الكولومبي بالتحضير لعملية الاغتيال".

ووفقا لمادورو، قام الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس بتمويل تدريب مجموعة إرهابية في الفترة الأخيرة من حكمه، وقبل أيام قليلة من محاولة الاغتيال أعلن أن فنزويلا ستشهد الفوضى قريبا وسيكون هناك تغيير في النظام. وبالفعل تم ولأول مرة في التاريخ استخدام درونات لمحاولة اغتيال رئيس دولة.

في 4 أغسطس 2018، تمت مهاجمة المنصة الرئاسية خلال عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية بمسيرات مفخخة.

ولم يصب مادورو وزوجته في الحادث الذي أسفر عن إصابة 7 من العسكريين بجروح.

المصدر: إزفيستيا

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