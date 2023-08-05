ألمانيا ترسل كاسحات ألغام ومسيّرات وعتادا عسكريا لأوكرانيا

سلمت ألمانيا كييف خلال الأسبوع الماضي كاسحتي ألغام Wisent 1 وثلاث مسيرات استطلاع Vector، وتسع عربات مدرعة لحرس الحدود، لتصل قيمة مساعداتها لنظام كييف إلى 17 مليار يورو.

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كما أرسلت ألمانيا إلى أوكرانيا 5 منظومات استطلاع SurveilSPIRE ، و11 كاسحة للألغام تركب على دبابات T-72، و5 أبراج هوائية متنقلة للاتصالات.

وتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة هذه، التي تشمل 25 دبابة Leopard 1 و40 مركبة مدرعة Marder، خلال قمة الناتو في فيلنيوس مؤخرا.

تبلغ قيمة الحزمة الجديدة 700 مليون يورو، ووصل إجمالي المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا من ألمانيا، إلى حوالي 17 مليار يورو منذ فبراير 2022.

المصدر: تاس