أنطونوف: تصريحات واشنطن بشأن محاكمة نافالني محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا

أكد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن: "نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية"، وأضاف السفير أن ردة الفعل الغاضبة من جانب الولايات المتحدة تثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة إدانة روسيا لزعيم المعارضة، أليكسي نافالني، بتهم ذات دوافع سياسية. لا يستطيع الكرملين إسكات الحقيقة. يجب إطلاق سراح نافالني".

وحكم قاضي محكمة مدينة موسكو، أندريه سوفوروف، يوم أمس، على أليكسي نافالني، بـ19 عاما في سجن بنظام خاص، وذلك في قضية إنشاء مجتمع متطرف.

وجاء في الحكم: "يعاقب أ. أ. نافالني بالسجن لمدة 19 عاما في سجن بنظام خاص"، حيث يوضح حكم المحكمة أن "نافالني أدين بتهمة تكوين مجتمع متطرف والمشاركة فيه (الجزء 3 من المادة 282.1 من القانون الجنائي الروسي)، وكذلك تمويل الأنشطة المتطرفة، وتنظيم مجتمع متطرف، والدعوات العامة للأنشطة المتطرفة، وإشراك القصر في أنشطة خطرة بالنسبة لهم"، فيما طالب المدعي العام بالحكم عليه بـ20 عاما في سجن بنظام خاص.

المصدر: RT + نوفوستي