على خلفية الانقلاب.. واشنطن تعلق برامج مساعدات خارجية مخصصة للنيجر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر، حيث يأتي القرار على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال بلينكن في بيان إن "الحكومة الأمريكية تعلق بشكل مؤقت بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر"، مضيفا أن "هذا الإجراء المؤقت لا يشمل جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية في النيجر".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة في النيجر ستستمر، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية الحيوية للدولة الإفريقية.

من جهة أخرى، تعتزم واشنطن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع سلطات النيجر، وكذلك تنفيذ عمليات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين المتواجدين على مستواها.

وأضاف بلينكن: "الحكومة الأمريكية ستواصل مراجعة مساعدتنا الخارجية وتعاوننا مع تطور الوضع على الأرض فيما يتعلق بأهداف سياستنا والقيود القانونية".

المصدر: نوفوستي