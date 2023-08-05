مصدر: محمد بن سلمان قد يشارك في اجتماع جدة حول أوكرانيا

أفاد مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتوقع أن يشارك في الاجتماع الدولي حول أوكرانيا، الذي سينعقد في جدة.

وقال المصدر إن "مشاركة ولي العهد متوقعة، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع بعض المندوبين الذين سيصلون إلى جدة".

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وأشار إلى أن القيادة السعودية تعول على تعزيز دورها في المبادرات الدولية الرامية إلى تسوية النزاع من خلال منح المنصة للمشاورات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في 29 يوليو الماضي أن السعودية تخطط لاستضافة مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في جدة يومي 5 و6 أغسطس، حيث تتوقع مشاركة أكثر من 30 دولة فيها، بما فيها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا والبرازيل وغيرها، لكن دون مشاركة روسيا.

المصدر: تاس