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تشاد لا تعتزم التدخل عسكريا في النيجر

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تشاد لا تعتزم التدخل عسكريا في النيجر
AFP Djimet WICHE
وزير الدفاع التشادي داوود يحيى إبراهيم
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أعلن وزير الدفاع التشادي، داوود يحيى إبراهيم، أن تشاد لن تتدخل عسكريا في النيجر المجاورة.

وقال الوزير إن "شعب النيجر يجب أن يقيّم خطورة الوضع ويتخذ قراره. ولن تتدخل تشاد عسكريا"، فيما أكد أن بلاده تؤيد حل القضايا في النيجر عن طريق الحوار.

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"إيكواس": قادة أركان المجموعة وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن القادة العسكريين لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وضعوا خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد إطاحة العسكريين بالرئيس النيجري، محمد بازوم.

المصدر: تاس

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