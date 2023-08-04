تشاد لا تعتزم التدخل عسكريا في النيجر

أعلن وزير الدفاع التشادي، داوود يحيى إبراهيم، أن تشاد لن تتدخل عسكريا في النيجر المجاورة.

وقال الوزير إن "شعب النيجر يجب أن يقيّم خطورة الوضع ويتخذ قراره. ولن تتدخل تشاد عسكريا"، فيما أكد أن بلاده تؤيد حل القضايا في النيجر عن طريق الحوار.

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وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن القادة العسكريين لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وضعوا خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد إطاحة العسكريين بالرئيس النيجري، محمد بازوم.

المصدر: تاس