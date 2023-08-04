فرنسا.. التحرش الجنسي يدفع لاعبات شطرنج لتوقيع عريضة ضد اللاعبين والمدربين

استنكرت لاعبات شطرنج فرنسيات، من بينهن متوجات ببطولات، التحرش الجنسي اللفظي والجسدي الذي يتعرضن له، حيث وقعن على عريضة شملت اتهامات للاعبين ومديرين ومدربين.

وتضمنت الاتهامات المذكورة في العريضة قيام المتحرشين بـ"وضع الأيدي على أرداف بعض اللاعبات"، فضلا عن الاعتداءات الجسدية والملاحظات الجنسية، أو حتى النكت الخليعة.

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وبدأت الاتهامات بالتحيز والعنف الجنسي بهز عالم لعبة الشطرنج، ما دفع بـ14 لاعبة إلى إمضاء العريضة المذكورة يوم الخميس، حيث قالت بطلة فرنسا لفئة الشابات 6 مرات، أندريا نافروتيسكو (26 عاما): "لقد انتهى الأمر بالدمج بين مناخ العنف الجنسي والعنف الجنسي.. كنت أعاني بصورة أكبر من الإساءة اللفظية الكلاسيكية المعروفة، كأن أسمع كلاما من قبيل "أنت تلعبين بشكل جيد مقارنة بكونك فتاة"".

وأضافت: "كما لدي الكثير من الصديقات المقربات اللواتي لم تتعرضن للتعنيف اللفظي، ولكنهن كن محط مطاردة مستمرة من جانب الرجال في كل بطولة. لقد كانت مواقف مثيرة للقلق بشكل كبير".

وكتبت الفتيات في العريضة: "نحن كلاعبات، لدينا قناعة بأن هذه المضايقات والاعتداءات لا تزال حتى اليوم من الأسباب الرئيسية للتوقف عن ممارسة الشطرنج من قبل النساء والفتيات الصغيرات".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي للشطرنج يضم 20٪ من اللاعبات الإناث، بدلا من النسبة المطلوبة البالغة 35٪ بين من تقل أعمارهن عن 10 سنوات.

المصدر: France Info.fr