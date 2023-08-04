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البنتاغون: نتابع التطورات في النيجر ونركز على حل دبلوماسي

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البنتاغون: نتابع التطورات في النيجر ونركز على حل دبلوماسي
Globallookpress
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في النيجر وتركز على التوصل إلى حل دبلوماسي في البلاد.

وقال متحدث باسم البنتاغون في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "نواصل متابعة الأوضاع التي تتغير وتتطور، ونؤكد مجددا أننا مركزون على التوصل إلى حل دبلوماسي".

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وجاء تصريح المتحدث باسم البنتاغون ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد التدخل العسكري المحتمل في النيجر من قبل دول المنطقة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن القادة العسكريين لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد وضعوا خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد إطاحة العسكريين بالرئيس النيجري، محمد بازوم.

المصدر: نوفوستي

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