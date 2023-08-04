مسيرات "لانسيت" تواصل اصطياد المركبات الأوكرانية (فيديوهات)

تواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية اصطياد مركبات قوات نظام كييف وتدميرها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وتظهر مقاطع الفيديو "تدمير مدافع ذاتية الحركة الأمريكية "M109" "بالادين" من عيار 155 ملم، وتدمير قاعدة مدفعية متخفية في حزام الغابة، فضلا عن تدمير دبابة من طراز "تي 72" تابعة للقوات الأوكرانية واشتعال النيران بها، بالإضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الحركة".

وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق، بأن مسيّرات"لانسيت" الروسية تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات كييف، حيث أشاد الخبراء بقدرات هذه الطائرات المسيرة الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية للمسيّرات الانتحارية" تنفجر عند الاصطدام، فضلا عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

المصدر: RT