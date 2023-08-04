لواء أوكراني متقاعد يفجر مفاجأة عن قدرة الجيش الروسي الوصول لكييف خلال زمن غير متوقع

أكد اللواء المتقاعد في القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الجيش الروسي قادر على دخول كييف في غضون 12 ساعة، مشددا على عدم استبعاد أسوء السيناريوهات المحتملة لبلاده.

واعتبر اللواء في تصريحات بمقطع فيديو على موقع "يوتيوب" أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أظهر استخفافا بقدرات الجيش الروسي، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر خطأ فادحا.

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وفي السياق ذاته، شدد العسكري المتقاعد على ضرورة عدم تجاهل أسوء السيناريوهات المحتملة التي قد تصادف قوات بلاده.

وفي تصريحات سابقة له، لفت كريفونوس إلى أن القوات الروسية تتمتع بميزة كبيرة تتفوق فيها على القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بفضل المعدات الجيدة والدعم الكبير لها من الدولة الروسية.

وفي الإطار ذاته، أكد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن رغبة الناتو باستفزاز الأزمة الأوكرانية أدت لعواقب وخيمة، مبينا أنه لم يتبق أمام روسيا سوى التجول في شوارع كييف مع رفض الغرب إنهاء النزاع.

وقال ماكغريغور في مقابلة على "يوتيوب" إنه "في حال رفضت دول الغرب العمل على إنهاء النزاع، فإنه لا خيار أمام موسكو في هذه الحالة سوى التجول في الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف".

المصدر: Lenta.ru