 
مباشر

وسائل إعلام: مرشح آخر للرئاسة الأمريكية يزور أوكرانيا

أخبار العالم

وسائل إعلام: مرشح آخر للرئاسة الأمريكية يزور أوكرانيا
AP
ضواحي كييف، 4 أغسطس 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt1d

أفادت وسائل إعلام الأمريكية بأن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، الذي يترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري عام 2024 ، قام بزيارة إلى أوكرانيا.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء القطري يزور أوكرانيا
رئيس الوزراء القطري يزور أوكرانيا

وأصبح كريستي ثاني مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية يقوم بمثل هذه الزيارة، بعد نائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي زار أوكرانيا في يونيو الماضي.

والتقى كريستي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كما زار مواقع معارك العام الماضي في ضواحي كييف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا