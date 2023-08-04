وسائل إعلام: مرشح آخر للرئاسة الأمريكية يزور أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام الأمريكية بأن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، الذي يترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري عام 2024 ، قام بزيارة إلى أوكرانيا.

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وأصبح كريستي ثاني مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية يقوم بمثل هذه الزيارة، بعد نائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي زار أوكرانيا في يونيو الماضي.

والتقى كريستي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كما زار مواقع معارك العام الماضي في ضواحي كييف.

المصدر: نوفوستي