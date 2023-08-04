بولندا.. توقيف حافلة مهاجرين بعد مطاردة عنيفة

أعلن حرس الحدود البولندي توقيف حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين بعد مطاردة عنيفة واصطدامها بسيارة لحرس الحدود جنوب البلاد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للدائرة آنا ميخالسكايا: " في الواقع، استمرت مطاردة الحافلة مع المهاجرين من الحدود مع سلوفاكيا. تم اعتراض الحافة ومحاولة إجبارها على الوقوف على الطريق السريع بمنطقة ميسلينيتسكي في مساء يوم أمس الخميس ، ولكن سائق الحافلة تجاهل كل طلبات التوقف ".

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وأشارت السكرتيرة، إلى أن الحافلة المخالفة شاركت في نقل المهاجرين غير الشرعيين.

ونوهت بأن هذه الحافلة غير مجهزة لنقل البشر- في الواقع تم نقل 28 شخصا أجنبيا في مقصورة الشحن ، بينهم 26 شخصا من تركيا واثنين من أفغانستان. وكان من بينهم 12 طفلا. الأصغر يبلغ من العمر حوالي عام ، والأكبر يبلغ من العمر 17 عاما.

وأضافت السكرتيرة: "لم يصب أي من المهاجرين في الحادث".

المصدر: نوفوستي