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بولندا.. توقيف حافلة مهاجرين بعد مطاردة عنيفة

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بولندا.. توقيف حافلة مهاجرين بعد مطاردة عنيفة
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أعلن حرس الحدود البولندي توقيف حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين بعد مطاردة عنيفة واصطدامها بسيارة لحرس الحدود جنوب البلاد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للدائرة آنا ميخالسكايا: " في الواقع، استمرت مطاردة الحافلة مع المهاجرين من الحدود مع سلوفاكيا. تم اعتراض الحافة ومحاولة إجبارها على الوقوف على الطريق السريع بمنطقة ميسلينيتسكي في مساء يوم أمس الخميس ، ولكن سائق الحافلة تجاهل كل طلبات التوقف ".

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وأشارت السكرتيرة، إلى أن الحافلة المخالفة شاركت في نقل المهاجرين غير الشرعيين.

ونوهت بأن هذه الحافلة غير مجهزة لنقل البشر- في الواقع تم نقل 28 شخصا أجنبيا في مقصورة الشحن ، بينهم 26 شخصا من تركيا واثنين من أفغانستان. وكان من بينهم 12 طفلا. الأصغر يبلغ من العمر حوالي عام ، والأكبر يبلغ من العمر 17 عاما.

وأضافت السكرتيرة: "لم يصب أي من المهاجرين في الحادث".

المصدر: نوفوستي

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