جورجيا.. 6 قتلى و30 مفقودا جراء انزلاقات طينية في منتجع سياحي شهير (فيديو)

قتل 6 أشخاص على الأقل وفقد نحو 30 آخرين جراء انزلاقات طينية في منطقة راتشا الجبلية شمال غرب جورجيا.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية في بيانين منفصلين، إنه تم العثور على جثتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع أمس الخميس، في المنطقة المعروفة بمنتجعاتها، كما عُثر على 4 آخرون اليوم الجمعة.

وأضافت: "تواصل بلدية أوني وعناصر الإنقاذ العمل بلا كلل في منطقة الكارثة. حتى الآن، تم العثور على 6 جثث أثناء عمليات البحث".

من جهته، أفاد وزير البنية التحتية إراكلي كارسيلادزي الذي تفقد المكان، عن فقدان 35 شخصا. ونقلت وسائل إعلام جورجية عنه قوله "في الوقت الحالي، هناك 35 شخصا ليس من الممكن الاتصال بهم".

ووقع انزلاق التربة بالقرب من فندق في شوفي، التي تعد منتجعا سياحيا صغيرا في جبال منطقة راتشا. وأدى ذلك إلى أضرار في البيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 400 من عناصر الإطفاء والإنقاذ، وأفراد من مختلف وحدات الشرطة.

وأضافت أن "موظفي وزارة الداخلية ينشطون لإجلاء المواطنين من منطقة الكارثة"، موضحة أنه تم إجلاء أكثر من 140 شخصا.

المصدر: أ ف ب