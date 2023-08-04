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النيجر.. رفع حظر التجول المفروض في أعقاب الانقلاب

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النيجر.. رفع حظر التجول المفروض في أعقاب الانقلاب
AFP
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رفع قادة الانقلاب في النيجر حظر التجول الذي فرضوه في البلاد في أعقاب خلع الرئيس محمد بازوم، واستيلائهم على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي.

ورفع مرسوم صدر في ساعة متأخرة الليلة الماضية ووقعه قائد المجلس العسكري عبد الرحمن تياني "حظر التجول المفروض منذ 26 يوليو، اعتبارا من تاريخه".

يذكر أن القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني استولى على السلطة يوم 26 يوليو الماضي، وبرر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات مسلحة.

من جهته، حذر بازوم من سقوط منطقة الساحل الإفريقي بأكملها تحت تأثير النفوذ الروسي عبر مجموعة "فاغنر" العسكرية، في اتهام ضمني لموسكو بوقوفها وراء الانقلاب، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.

المصدر: RT

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