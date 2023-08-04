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اعتقال متظاهرين غطوا منزل سوناك بقماش أسود

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اعتقال متظاهرين غطوا منزل سوناك بقماش أسود
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أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال خمسة أشخاص غطوا منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك بقماش أسود، احتجاجا على سياسة الحكومة للتنقيب عن النفط.

وتم القبض على رجلين وامرأتين للاشتباه في التسبب في أضرار جنائية وإزعاج عام. كما تم القبض على رجل ثالث للاشتباه في أنه تسبب في إزعاج عام.

وقالت الشرطة البريطانية في وقت لاحق إنه تم الإفراج عنهم بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات.

وأكد مكتب سوناك عدم وجود رئيس الوزراء أو عائلته في المنزل وقت الحادث، مبينا أن العائلة تقضي عطلة في الولايات المتحدة.

وقالت شرطة شمال يوركشاير إن القوة أُبلغت بالحادث الذي وقع في دائرة منزل سوناك في حوالي الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

يذكر أن سوناك اشترى هذا المنز بعد أن أصبح نائبا عن دائرة ريتشموند الريفية في عام 2015.

وتم بناء المنزل في عام 1826 ويضم حدائق واسعة. في عام 2021، تم منح إذن لإعادة تخطيط المرفق وإضافة حوض سباحة وصالة رياضية وملعب تنس.

المصدر: BBC

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