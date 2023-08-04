"مجرد رمال لا تساوي شيئا": سياح ألمان في مأزق بعد "سيلفي" مع تمثال عمره 150 عاما (صور+ فيديو)

أقدم سياح ألمان على إتلاف تمثال عمره 150 عاما وتقدر قيمته بـ200 ألف يور في حديقة إحدى الفيلات في بلدة بمنطقة لومبارديا شمالي إيطاليا.

وقال مدير الفيلا، برونو جولفيريني، إن اثنين من السياح صعدا إلى نافورة وسط الحديقة لالتقاط صورة مع تمثال "دومينا" البالغ طوله 1.70 مترا، للفنان إنريكو بوتي، لكنهما قاما بإسقاطه.

وأضاف غولفريني أنه قدم شكوى إلى الشرطة المحلية ضد جميع السياح الألمان المتواجدين في المكان وعددهم 17 شخصا، كانوا قد استأجروا الفيلا في وقت سابق، مشيرا إلى أنهم غادروا إيطاليا منذ يوم الحادث الذي وقع الاثنين والذي التقطته كاميرات المراقبة بالفيلا.

وأوضح غولفيريني أن قيمة التمثال تقدر بنحو 200 ألف يورو (218 ألف دولار)، مضيفة أنه سيكون من الصعب إصلاحه بسبب الأضرار الإضافية التي لحقت بالبلاط في النافورة، مضيفا: "من المحزن أن هؤلاء الجهلة يفعلون مثل هذه الأشياء".

"إنها مجرد رمال، لا تساوي شيئا"، كلمات مؤلمة قالها أحد الشباب من المجموعة التي تركت أسوأ ذكرى لها في المكان، وبينهم المؤثر المعروف على "إنستغرام" جانيس دانر، الذي يتابعه مليون ونصف شخص.

وقال غولفريني: "بالنسبة لنا هي مأساة، لم يحدث شيء كهذا أبدا، هؤلاء الشباب الذين استضفناهم مجرد مخربون، بدون احترام للفن والثقافة"، وتابع: "دومينا كانت رمز فيلا Alceo، رحبت بالقادمين بجمالها وودعت المغادرين، وهي الآن مكسورة، في حالة ربما لن تسمح بترميمها، لقد ضاعت إلى الأبد".

وفي يونيو الماضي، ساد الغضب في إيطاليا عندما تم تصوير سائح من إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يخربش عبارة "إيفان + هايلي 23" على جدار في الكولوسيوم في روما.

المصدر: "ilgiorno"