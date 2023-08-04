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ترامب يتصدر الصحف العالمية

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ترامب يتصدر الصحف العالمية
AP
دونالد ترامب
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احتلت صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الصفحات الأولى بالصحف العالمية بعد مثوله أمام المحكمة في واشنطن اليوم الجمعة، للاستماع لإفاداته في قضية هجوم الكابيتول في يناير 2021.

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ويظهر ترامب في الصور بكامل أناقته، وهو يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء زاهية، بينما كان يمشي وبيده مظلة سوداء. واستحوذت الصور على الصفحات الأولى لجميع المطبوعات الرائدة في العالم.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق أمس الخميس إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، لمواجهة مجموعة تهم من الطابع الجنائي بخصوص مناورات لقلب نتائج انتخابات 2020.

وفي وقت سابق، صرح ترامب في خطاب موجه لمؤيديه بأنه يواجه حوالي 561 عاما في السجن في 3 قضايا جنائية. وقال إن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده" لمنعه من الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض.

ترامب يتصدر الصحف العالمية
ترامب يتصدر الصحف العالمية
ترامب يتصدر الصحف العالمية
ترامب يتصدر الصحف العالمية

المصدر: RT

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