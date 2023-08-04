 
مباشر

غضب في تركيا بعد اعتداء متحولة جنسية على طبيبة بيطرية! (فيديو)

أخبار العالم

غضب في تركيا بعد اعتداء متحولة جنسية على طبيبة بيطرية! (فيديو)
غضب في تركيا بعد اعتداء متحول على بيطرية بسبب وفاة قطته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsx7

أثار اعتداء متحولة جنسيا على طبيبة بيطرية بعد نفوق قطتها غضبا واسعا في تركيا، حيث يستعد بياطرة أنقرة للاحتجاج في الـ6 من أغسطس على العنف الذي تعرضت له زميلتهم.

ووقعت الحادثة في العيادة البيطرية المملوكة لسيرين إيروغلو في منطقة تشانكايا في العاصمة التركية، حيث جلبت امرأة متحولة تدعى إيه كيه قطتها "فيكتوريا" التي ولدت قبل الأوان إلى العيادة لأنها أصيبت بالعدوى.

وتوفيت القطة بعد 4 أيام من تلقيها العلاج، فداهمت مالكتها المكان مع أصدقائها الأربعة، وهاجمت الطبيبة سيرين إيروغلو، حيث قامت بصفعها وشد شعرها وضربها على رأسها.

وتم توثيق الحادثة بواسطة الكاميرا الأمنية، حيث أظهر الفيديو المعتدية وهي تهاجم الطبيبة قائلا: "سأخنقك، انتظري ماذا سأفعل بك أيضا. هذا كل شيء، ها هي العيادة"، وتم نقلها لاحقا إلى مركز الشرطة ليفرج عنها بعد التحقيق.

في غضون ذلك، أعلن الأطباء البيطريون في أنقرة أنهم سيتوقفون عن العمل يوم 6 أغسطس احتجاجا على العنف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بعملهم، مشيرين إلى أنه سيتم التعامل مع حالات الطوارئ فقط.

غضب في تركيا بعد اعتداء متحولة جنسية على طبيبة بيطرية! (فيديو)الطبيبة البيطرية سيرين إيروغلو

ونشرت الغرفة البيطرية لمنطقة أنقرة (AVHO) إعلانا على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "زملاءنا الأعزاء، بسبب الهجوم الشنيع على زميل في تشانكايا، لا نقبل المرضى في عياداتنا في جميع أنحاء تركيا يوم الأحد 6 أغسطس. من المهم أن يمتثل جميع زملائنا للإجراء. لقد تعرضنا للهجوم لأننا لسنا مدرجين في قانون العنف الصحي".

من جهته، قال رئيس الغرفة البيطرية في منطقة أنقرة أحمد بيدين: "لا نهاية للهجمات على زملائنا الذين يعملون في مجال صحة الحيوان والصحة العامة وصحة البيئة، والذين يعملون بتفان على مدار 24 ساعة في اليوم".

مضيفا: "نريد أن يكون الأطباء البيطريون مشمولين بقانون العنف في الصحة. لأن هذه الحوادث زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ونعلن لجميع السلطات أنه ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لذلك".

المصدر: "milliyet+ yenicaggazetesi"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا