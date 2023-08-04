آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /04.08.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على جبهة دونباس، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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