أعلن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "شرق" الروسية، أن الطيران الروسي قصف مواقع أوكرانية في ثلاث مناطق بجمهورية دونيتسك.

وأضاف: "هاجمت القاذفات والمقاتلات الروسية تجمعات العدو في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني، فيما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية".

وفي منطقة سوفخوز "أوكتيابر"، تمكنت المسيرات الروسية من تدمير سيارة بيك معادية، ودبابة في منطقة ماكاروفكا.

وذكر تشيخوف، أن الوحدات المتقدمة من مجموعة "شرق"، صدت هجوما شنته القوات الأوكرانية على اتجاه أوروجاي وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة واضطر للتراجع.

واكتشف الاستطلاع الروسي تقدم مجموعتين من مشاة العدو في مناطق شمال شرق ستارومايورسكي وجنوب زولوتايا نيفا، وتم القضاء عليهما.

المصدر: نوفوستي