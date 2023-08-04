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كوريا الشمالية تؤكد دعمها للصين في قضية تايوان

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كوريا الشمالية تؤكد دعمها للصين في قضية تايوان
Globallookpress
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أكدت وزارة خارجية كوريا الشمالية دعمها للصين في قضية تايوان على خلفية القرارات الأمريكية بشأن توريدات الأسلحة إليها.

وقال رئيس قسم شؤون الصين في خارجية كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية اليوم الجمعة: "نعتبر مخططات الولايات المتحدة التي تحرض أنصار استقلال تايوان، تدخلا فظا في الشؤون الداخلية للصين، واعتداء خطيرا على سيادتها".

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وأضاف: "نحن ندين ذلك بحزم ونرفضه".

وأكد أن كوريا الشمالية "ستدعم بالكامل أي إجراءات تتخذها الصين لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وتحقيق وحدة الأمة الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أمر بتخصيص 345 مليون دولار لتقديم مساعدة عسكرية لتايوان، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أنها ستضم أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة نارية وصواريخ ووسائل الاستطلاع والمراقبة.

المصدر: تاس

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