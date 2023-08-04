الجيش الألماني يعلن نقل 30 شخصا من النيجر جوا

أعلن الجيش الألماني مساء الخميس، أنه نقل من نيامي إلى الأراضي الألمانية "نحو ثلاثين شخصا" ينحدرون من ألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وفي تغريدة نشرت على شبكة "إكس" الاجتماعية (تويتر سابقا)، قال الجيش الألماني إن طائرة النقل العسكرية "إيه 400 إم" كانت وصلت إلى مطار نيامي قبل الانقلاب لتغيير طاقمها، لافتا إلى أنها "في رحلة العودة إلى ألمانيا اليوم، ستقل نحو ثلاثين شخصا".

وذكرت مجلة "دير شبيغل"، في مقال نشرته مساء الخميس، أن المعنيين بالنقل جنود من الجيش الألماني، شاركوا في مهمة الأمم المتحدة في مالي المجاورة (مينوسما)، حيث أن مغادرتهم مقررة في إطار تناوب مخطط له مسبقا.

وأوضحت أن الجيش الألماني قرر أن يستقبل على متن الطائرة، نحو عشرة مدنيين من غير الألمان، بسبب بقاء مقاعد شاغرة على متنها.

وكان المدنيون الألمان قد نقلوا من النيجر في وقت سابق خلال عملية نفذتها الحكومة الفرنسية، حيث أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الأمر شمل نحو 60 مواطنا ألمانيا.

المصدر: "فرانس برس"