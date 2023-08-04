رئيس نيجيريا يدعو إلى إيجاد "حل سلمي" في النيجر

دعا رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، إلى بذل قصارى الجهود لإيجاد حل سلمي للوضع في النيجر، عشية توجه وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي لإجراء مفاوضات.

وتوجه تينوبو بدعوته يوم الخميس إلى الوفدين، أولهما برئاسة رئيس نيجيريا الأسبق، عبد السلام أبوبكر، الذي من المقرر أن يلتقي بقادة الانقلاب في النيجر، والثاني الذي من المقرر أن يجري مباحثات مع الجزائر وليبيا حول هذه القضية.

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ودعا رئيس نيجيريا الوفدين إلى أن يبذلا "كل ما هو مطلوب لضمان حل نهائي وسلمي للوضع في النيجر"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وكانت مجموعة "إيكواس" قد أمهلت العسكريين في النيجر، يوم السبت، أسبوعا لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه، بعد الإطاحة به في 26 يوليو الماضي.

وحذرت المجموعة العسكريين من أنها قد تتدخل عسكريا في البلاد.

وقد اجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في عاصمة نيجيريا أبوجا، لمناقشة السيناريو العسكري، تحسبا لفشل الجهود الدبلوماسية.

المصدر: فرانس برس