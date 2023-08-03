وزير الخارجية الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، مع قائد الجيش الباكستاني، اللواء عاصم منير، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن أمير عبد اللهيان، واللواء عاصم منير، ناقشا آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، خاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن في الحدود المشتركة.

وحضر اللقاء أيضا عدد من كبار المسؤولين في قيادة الجيش الباكستاني، وكذلك السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، والملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان، العقيد مصطفى قنبربور.

المصدر: "إرنا"