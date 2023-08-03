لم ير مكتب المفوض الأممي لحقوق الانسان في مشاهد قتل مسلحين أوكرانيين لمدنيين عزل وإخفاء جثثهم ما يستحق التعليق، فيما تسارع المنظمات الدولية مدفوعة من الغرب لتوجيه الاتهامات لروسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إليزابيث تروسل، إن مقطع الفيديو الذي أطلق فيه مسلحون أوكرانيون النار على سيارة مدنية بالقرب من فولدار، لا يحتوي على معلومات كافية للتعليق عليه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تروسل قولها: "لقد تشاورت مع زملائي (من بعثة المراقبة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أوكرانيا). وقد أخبروني أنه في حين أن الصور مزعجة، يبدو أن المواد قد تم تعديلها بشكل كبير، وبالتالي، لا توفر أساسا أو معلومات كافية يمكننا التعليق عليها".

وفي يوليو، انتشر مقطع فيديو يظهر محاولة مجموعة تخريب واستطلاع على متن سيارة مدرعة أوكرانية من طراز "Kazak-2"، اتخاذ مواقع في "المنطقة الرمادية" في اتجاه أوغليدار، حيث ظهر المسلحون وهم يموهون السيارة المصفحة في منطقة الغابات، وينتشرون هم أنفسهم في جميع أنحاء المنطقة.

وفي مرحلة ما، تمر بالقرب منهم سيارة تقل مدنيين، فيخرج المسلحون إلى الطريق ويطلقون النار على السيارة مع السائق والراكب، وبعد ذلك، يخفون الجثث في الغابات. وأثناء محاولة إخفاء سيارة المدنيين، تبدأ مدفعية القوات المسلحة الروسية في ضربهم، مما أجبرهم على التراجع.

وقال ألكسندر برود، عضو مجلس حقوق الإنسان التابع للرئيس الروسي، في تعليقه على هذا الفيديو، إن "التشابه مع المعاقبين النازيين يظهر على الفور". ووفقا له، فإن المخربين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ليس لديهم أي شيء بشري، "لقد داسوا على قواعد القانون والأخلاق منذ فترة طويلة".

ويؤكد الخبير السياسي، سيرغي ميلنيشوك، أن جرائم القوات الأوكرانية ضد المدنيين ستستمر حتى يتم تطهير أوكرانيا من النازية، مشيرا إلى أن "المنظمات الدولية لا تولي الاهتمام الواجب لتصرفات كييف بسبب ضغوط الدول الغربية".

المصدر: نوفوستي