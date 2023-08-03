النيجر تحظر بث وسائل إعلام فرنسية في البلاد

قالت مجموعة "فرانس ميديا ​​موند" الإعلامية في بيان، إن إذاعة راديو فرنسا الدولي (RFI) وقناة "فرانس 24" التلفزيونية، قد أوقفتا عن العمل في النيجر، بعد أسبوع من الانقلاب.

وجاء في البيان أنه "وفقا لمصادر عديدة على الأرض، تم إيقاف بث RFI وFrance24 في البلاد"، حيث دانت "فرانس ميديا ​​موند" هذا القرار، واعتبرت أنه "اتخذ خارج الإطار القانوني المعمول به".

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام المذكورة قد سبق أن أخضعت للرقابة في مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة، حيث تمثل RFI وFrance24 أهم وسائط البث الفرنسية في إفريقيا، كما تحرصان على تقديم وجهة النظر الفرنسية حول الأحداث في جميع أنحاء العالم والقارة السمراء.

وفي وقت سابق، قال جيش النيجر، خلال كلمة بثها التلفزيون الوطني، إن الرئيس محمد بازوم قد أزيح من منصبه وأغلقت الحدود، كما أعلن حظر تجوال. وقبل ذلك، أغلق الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي، فيما ادعى مكتب بازوم أن الجيش لا يدعم المتمردين، لتعلن قيادة القوات المسلحة فيما بعد تضامنها معهم.

وظهر قائد الحرس الرئاسي، اللواء عبد الرحمن تشياني، على التلفزيون الحكومي في النيجر في 28 يوليو، كرئيس لـ"المجلس الوطني للدفاع عن الوطن"، الذي شكله المشاركون في الانقلاب.

المصدر: نوفوستي