مسؤول أوروبي يكشف عن موقف الصين بشأن المشاركة في مشاورات السعودية بشأن أوكرانيا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية أن بكين لم تؤكد بعد مشاركة ممثلين عنها في المشاورات بشأن أوكرانيا التي ستحتضنها السعودية نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصدر، لم يتضح بعد ما إذا كان الممثلون الصينيون سيشاركون في المشاورات سواء بالحضور الشخصي في جدة أو عبر تقنية التحاضر المرئي.

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وقال المسؤول الأوروبي مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "من المهم ألا تقتصر المشاركة على الهند والبرازيل وشركاء رئيسيين آخرين فقط، بل أن تكون الصين أيضا على الطاولة وتناقش مسألة السلام".

وأشار إلى أن الدول الغربية تعتزم خلال الاجتماع لفت انتباه دول جنوب العالم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليا، متذرعا بما وصفه "رفض روسيا الاتحادية تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود".

من جهته، قال نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيغور جوفكفا، لوكالة "رويترز"، إنه تم إرسال الدعوة إلى الصين من أجل حضور الاجتماع، في حين ذكرت الوكالة أن الخارجية الصينية لم ترد على سؤالها مباشرة حول تمثيل بكين في المشاورات بجدّة.

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وقالت الخارجية الصينية: "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومواصلة لعب دور بنّاء لتهدئة الوضع".

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس، حيث وجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة، دون أن تكون روسيا بينها.

المصدر: تاس