عطل فني يسبب تأخيرا كبيرا للرحلات المغادرة من مطار "أورلي" بباريس

يواجه مطار "أورلي" الدولي بباريس، ضغطا كبيرا وتأخيرا في الكثير من الرحلات المغادرة، جراء عطل أصاب نظام تسجيل الأمتعة، ما تسبب بحالة كبيرة من الفوضى.

وأفاد مصدر مطلع في المطار لوكالة "فراس برس" بأن الفوضى تعم المحطة رقم 4 في المنشأة، وذلك في فترة الذروة الصيفية نتيجة عطل طرأ على نظام تسجيل الأمتعة. وأشار المصدر إلى أنه تمت ملاحظة العطل مع بدء عمليات التسجيل فجرا، إلا أن طبيعة العطل لم تحدد حتى الآن، كما لم يتم إصلاحه حتى فترة بعد الظهر.

وذكرت مجموعة "مطارات باريس" ADP المشغلة للمطار إن "نحو 10 آلاف راكب" في 40 رحلة جوية متجهة الى مقاطعات ومناطق ما وراء البحار والخارج، تأثروا بالعطل. ولفتت المجموعة إلى أن هذا العطل غير مسبوق، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل على إصلاحه.

وكتبت المجموعة على منصة "اكس" (تويتر سابقا): "طرأ عطل على نظام تسجيل الأمتعة في المحطة رقم 4 من مطار أورلي"، موضحة أن المحطات الأخرى في المطار غير معنية بالمشكلة.

وأوضح المصدر أن "جميع الرحلات المغادرة من المحطة رقم 4 تأخرت صباح اليوم كثيرا عن موعدها، وذلك لمدة ساعة أو أكثر"، مشيرا إلى أنه "لا يتم تسجيل جميع الأمتعة بالسرعة المطلوبة لأن هذه العملية تجري بمعظمها يدويا"، ما أدى إلى "تكدس كمية كبيرة من الأمتعة مع مغادرة الركاب من دون حقائبهم".

وأكد مدير شركتي "اير كاراييب" و"فرنش بي"، مارك روشيه، أن طائرات المجموعتين أقلعت الخميس من دون أمتعة مسجلة في الشحن"، مشددا على أنه "لا يفترض لعطل في نظام الأمتعة أن يشل مطارا فرنسيا بأهمية أورلي".

ووفقا للمجموعة المشغلة للمطار، "تم وضع حلول موقتة بالتعاون مع الشركات كتأجيل الرحلات ونقلها الى المحطات 1 و2 و3 في مطار أورلي". وأضاف المصدر أنه قد يتم تحويل بعض الرحلات أيضا إلى مطار شارل ديغول شمال العاصمة الفرنسية.

المصدر: أ ف ب